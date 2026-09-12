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"Александров" пее за любов

"Александров" пее за любов

Хорът прави и домашни концерти за ветерани от Втората световна война София стана част от турнето на прочутия ансамбъл на руската армия Руският култу...

09 септември | 20:35
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