Вулгарно откровение от Надежда Захариева за Дамян Дамянов
Поетесата си отиде на 82-годишна възраст
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Поетесата си отиде на 82-годишна възраст
Тя коментира и планът на правителството
Двамата обсъдиха важни политики и мерки
Тя изрази надежда, че се е представила добре
Продължават въпросите към кандидата за еврокомисар
Положи клетва като народен представител
Тежка прогноза, свързана с липсата на кабинет
Във връзка с инцидентите в Полша
Много тежка критика към правителството
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Не знае как Асен Василев ще се справи с финансите
За тези избори ще бъдат открити повече секции в други държави отколкото досега, заяви външният министър
Двамата изразиха задоволство от конструктивния тон, в който се водят разговорите помежду им и между дипломатите от двете министерства
Проблемът около съгласуваността на страната с Общата външна политика и политиката за сигурност на Европейския съюз
Доставката на бюлетини и датата
МВнР е готово за избори и от седмици работи за вота в чужбина
Нота за персона нон грата бе връчена на зам.-ръководителя на дипломатическата мисия
Ние ще отговаряме с истината на дезинформацията
Това каза вицепремиерът Екатерлина Захариева
Скопие положи много усилия да изкриви позицията на България, възмути се външният министър