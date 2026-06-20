Политика

Ген. Румен Миланов вдигна завесата за санкциите срещу руския патриарх

Ще подкрепим искането на ДПС за изнасяне на информацията за всички, ползвали НСО, каза депутатът от ПБ

Ген. Румен Миланов вдигна завесата за санкциите срещу руския патриарх
20 юни 26 | 13:17
580
Мира Иванова

Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник и да прави дронове, за да бъде санкциониран. Това каза в сутрешния блок на бТВ ген. Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България“ и един от най-големите експерти по национална сигурност у нас.

В четвъртък, преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, премиерът Румен Радев каза, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от 21-вия пакет санкции срещу Русия.

„Казват, че България не е лоялна към Европа. Но по-важно е да е лоялна към България. Този случай показва, че имаме позиция по определени въпроси, които съответстват в крайна сметка на нашите интереси“, подчерта проф. Миланов. И посочи, че "Прогресивна България" се ръководи единствено от българския национален интерес.

По думите му руският патриарх трябва да бъде погледнат по-широко и да бъде обвързан с православието.

„Каква е целта на санкциите? Това е икономически механизъм, с който да се застави Русия да спре войната и да отиде на преговори“, обясни той и попита какви са санкциите към руския патриарх.

„Той да не е тръгнал да стреля с калашник? Да не прави дронове? Той е духовен, религиозен ръководител на руския народ. Не би било редно да посягаме на религиозните отношения и най-вече на православието“, смята депутатът.

Проф. Миланов сподели, че отдавна има спор между Запада и православието. „Сега това се използва да се налагат санкции на руския патриарх, които са санкции върху Руската православна църква“.

„Руският патриарх освещава дронове и ракети, но и нашият патриарх освещава знамена. Всичко е въпрос на война и армия. Освещаването действие ли е или процедура? Санкции се налагат за действия. За действия се съди, не за позиция и мнение“, подчерта той.

Според него тази война е свещена за различните страни в нея, както, по думите му, е свещена Втората световна война. „За Русия сигурно е свещена. За Украйна също“.

„1885 г. е най-голямата свещена война у нас. Тогава правим Съединението и разгромяваме сръбската армия“, сподели проф. Миланов.

След среща между Румен Радев и патриарх Кирил през 2018 г. премиерът, който тогава е президент, заявява, че руският патриарх си тръгва като политик.

„Какво като си тръгва като политик? Това основание ли е за санкции?“, попита проф. Миланов. По думите му патриарх Кирил е духовно лице. „Важно е действието, а не хипотезите, които си създаваме“.

Той коментира и изказването на акад. Николай Денков, че позицията на България ще я изолира от европейските партньори.

„Къде са икономическите последици? Ние сме тръгнали да изграждаме съвременна държава, а работим с думи на Х и Y, които приемаме за меродавни“, коментира той.

По думите му не водим различна политика спрямо Русия. „Говорим за позицията ни като православна държава към православието. Проверете каква е позицията на Гърция и Кипър“, обърна се проф. Миланов към водещия.

„България съвсем спокойно може да бъде посредник за мир между Русия и Украйна. Тя е член на НАТО и ЕС. Съвсем нормално е да има такава позиция“, смята проф. Миланов.

По въпроса за разследването на Баба Алино генерал Миланов заяви, че проблемът не е в Олег Невзоров, той е само част от голяма система, комуникирала с различни власти – местни, национални, може би и международни, което вече е проблем на пробив в националната ни сигурност.

Депутатът от Прогресивна България заяви също така, че няма да се връща охраната на президентската администрация. Той уточни, че става дума за тази част от администрацията, който е свързана с охраната и транспортирането на президента. Дали ще са 5 или 6 автомобила, допълни ще се уточни, каза той.

Генерал Миланов коментира и искането на ДПС да бъде предоставена цялата информация и документация, свързана с всички, които са ползвали охрана на НСО от 2013 години досега.

Той заяви, че подкрепя предложението. То вече е било обсъдено с хората на Делян Пеевски и тази информация ще бъде предоставена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Прогресивна България
Още от Политика
Коментирай