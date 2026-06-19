Радев за санкциите: Няма да се простреляме сами в крака!

Премиерът Румен Радев каза пред журналисти в Брюксел, че въпреки "вълненията" относно санкциите срещу Русия по отношение на религия и енергетика, Съветът е приключил с добра новина за България.

"ЕК одобри над 1 милиард плащания по четвъртия етап на ПВУ, очакваме да се даде зелена светлина по петия етап, което е ясен показател за доверието към българското правителство", обясни премиерът.

Радев каза, че със Зеленски са провели много ползотворна среща, на която са обсъдили възможностите за сътрудничество в сферата на енергетиката.

"България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърната мрежа на всички газопреносни системи, които разполагаме, с договорите, които имаме с нашите съседи за втечнен газ, това са въпроси, които вълнуват Украйна заради нашата сигурност и диверсификация. Това бе основната тема на разговор", каза още той.

"Украйна има голям опит в разработката на дронове, може да осъществим трансфер, съвместно производство, но само принципни положения", уточни той.

За напрежението около ветото на България върху новите санкции срещу Русия, Радев определи това като „ненужни вълнения“.

„По никакъв начин европейски фондове и плащане по ПВУ не се спират на България. Напротив, получаваме дори в аванс средства. Не става въпрос само за патриарх Кирил, те засягат и нашата енергетика. В обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов – подаден като съсобственик на „Лукойл“, а това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че „Лукойл“ предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на него да бъдат наложени санкции – това означава ние да се простреляме в крака. Определени кръгове у нас се притесняват, дори истеризират случващото се със санкциите, че едва ли не заради тези санкции ще ни спрат фондовете – напротив, на нас ни пускат фондовете. Ние имаме право на глас и ще го употребим – няма да пуснем санкциите в този вид“, категоричен е премиерът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com