Радев затвори устата на опозицията: Лидерите в Европа ме уважават

Премиерът Румен Радев затвори устата на опозицията в България. От Брюксел той обяви, че европейските пари за страната ни не се спират, а се пускат и дота е отличен знак за доверието на Европа към правителството на България.

Лидерите тук ме познават много добре. Те знаят, че моите позиции винаги са аргументирани и се приемат с уважение, каза Радев пред журналисти в Брюксел по време на втория ден от срещата на Европейския съвет в сърцето на Европа.

По повод нападките срещу кабинета в България заради българското вето на част от санкциите срещу Русия, свързани с патриарх Кирил и енергетиката, Радев заяви: ""Ние просто няма да подкрепим санкциите в този им вид. Имаме право на глас и ще го използваме. Лидерите тук ме познават много добре. Те знаят, че моите позиции винаги са аргументирани и се приемат с уважение".

"Определени кръгове в България се вълнуват и се притесняват, да не кажа и истеризират от всичко това, което случва тук по отношение на санкциите, че едва ли не заради тези санкции ще ни спрат фондовете. Напротив, на нас ни пускат фондовете... Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв вид. Ние имаме право на глас и ще го употребим. Това е ясно", заяви Радев пред българските журналисти,

"Въпреки някои вълнения в България относно санкциите срещу Русия по отношение на религията и енергетиката, днешният съвет приключи с добра новина за България. ЕК одобри плащане в размер на над милиард евро по четвъртия етап от ПВУ. Очакваме да се даде зелена светлина и за още 150 милиона евро по петия етап на Плана. Това е ясен показател за доверието към българското правителство и признание за нашата енергична работа по изпълнението на всички условия", заяви Радев от белгийската столица.

По повод проведената в четвъртък вечер среща с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на европейските лидери, Радев коментира: "Мога да кажа, че преди всичко проведохме много ползотворна среща с президента Зеленски. На нея обсъдихме възможностите за задълбочаване на сътрудничеството най-вече в сферата на енергетиката".

По думите му България предоставя отлични възможности, благодарение на своето географско положение, развитата мрежа от газопреносни и електропреносни системи, както и договорите, които имаме с нашите съседи за достъп до техните газопреносни мрежи и терминали за втечнен природен газ. "Това са въпроси, които силно интересуват Украйна. Търсенето на енергийни ресурси в нашия регион ще продължи да расте, а България може да предложи всички необходими условия за гарантиране на диверсификацията и сигурността на доставките", заяви министър-председателят. И допълни: "Това беше основната тема на разговора. Разбира се, Украйна разполага със значителен опит и разработва високотехнологични решения в областта на дроновете. В тази сфера бихме могли да осъществим трансфер на технологии в България и да развием съвместно производство, което да подпомогне модернизацията на Българската армия. Засега обаче говорим само за принципни положения".

На въпрос дали решението на страната ни да наложи вето на част от мерките в 21-вия пакет от санкции, които касаят руския патриарх Кирил, няма да са в ущърб на София, Радев отговори: "Както виждате, никакви плащания по ПВУ и европейски фондове не се спират на България. Напротив - за това доверие, което има към правителството, получаваме дори в аванс средствата. За санкциите не става дума само за патриарх Кирил, но и за нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, попада и Вагит Алекперов, който е един от съсобствениците на "Лукойл". Това е човекът, който вложи значителни ресурси и усилия, за да разполагаме с една от най-модерните рафинерии в Европа".

Премиерът припомни, че „Лукойл“ е предявила арбитражен иск срещу България за 3 милиарда евро. "Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това би означавало сами да се простреляме в крака", изтъкна той.

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