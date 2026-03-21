Министър Игнатов каза нещо много важно за учениците за 20 април

20 април – денят след изборите – ще бъде присъствен, но неучебен за цялата система на образованието. Това обяви служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов в интервю за студентската медия NewBlog 4U.

С това ще поставим началото на националното отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание и пукването на първата пушка, каза той и добави, че целият ден ще има мероприятия – поднасяне на цветя и венци, състезания, конкурси. Министърът отбеляза, че ще предложи датата да се превърне в официален, а защо не и национален празник. Според него, без 20 април нямаше да има 3 март и затова тя е Денят на българското достойнство, когато се ражда Третата българска държава.

Министър Игнатов очерта и визия за бъдещето на образованието. Българското училище е площадка за гражданско образование. Практиката е по-важна от теорията, затова съм скептичен този предмет „добродетели“ да се учи от учебник, каза той. Училището трябва да бъде свободно от политическа пропаганда, но за политика може да се говори, категоричен е министър Игнатов.

Според него, единственият начин университетите да подготвят младите за пазара на утрешния ден е да ги учим да бъдат гъвкави и сами да взимат решения. Да имат компетентност и умения, да могат бързо да се пренастройват. А това, което ще остане вечно и след края на света е хуманитарното образование и развитието на психологията.

Проф. Сергей Игнатов коментира, че сега е дошла модата на хората, които могат да управляват човешки същества. Той подчерта, че изкуственият интелект е полезно нещо, но ако не се регулира правилно процесът, може да нанесе удари и да отнеме естествения интелект. Учителят има ключова роля за възпитанието, той оставя отпечатък от душата си в душата на ученика, каза още той.

За министър Игнатов е кауза учениците да имат повече свободно време, за да могат да осмислят наученото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com