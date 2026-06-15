Войната за празната хазна и наследството от големите дефицити

Политическият дебат у нас се взриви в нова посока, след като управляващите обявиха, че държавната хазна е празна, а опозицията категорично отрече тези твърдения. Между тези две крайни позиции стои цялата реална българска икономическа действителност. Зад сухата статистика се крият милиарди левове дефицити и нови заеми, които в крайна сметка ще засегнат пряко джоба на всеки български гражданин.

Професионален поглед върху ситуацията даде бившият министър на икономиката и член на СИНПИ Даниела Везиева в студиото на „Денят ON AIR“.

Наследството на високите дефицити и липсата на програма

Според Везиева истината е, че новото правителство е наследило изключително тежка и фискална, и цялостна икономическа ситуация. Тя подчерта, че независимо от отчетения ръст на Брутния вътрешен продукт, натрупаните дефицити през последните години са надхвърлили Маастрихтските изисквания, което е довело до сегашното напрежение. Експертът отбеляза, че е нормално опозицията да говори в своя защита, но фокусът трябва да се измести.п„Всички ние сме се фокусирали върху бюджета, но нека не забравяме, че бюджетът е функция на програми. Крайно време е да видим на масата управленска програма, за да разберем как ще се развиваме“, призова Везиева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Как да овладеем разходите

Бившият икономически министър смята, че страната ни все още се намира в състояние, в което може успешно да овладее негативните процедури. За целта обаче трябва да се представят достатъчно ефективни мерки за намаляване на държавните разходи.

От това какви стъпки ще предложим на Европейската комисия, зависи по-нататъшният ход на събитията. Везиева напомни, че България има време да убеди ЕК в своите намерения за връщане към строга фискална дисциплина и спиране на превишаването на разходите.

Капанът на кухото потребление без родно производство

Въпреки че приходната част на бюджета в момента изглежда добра, експертът изрази сериозни притеснения относно нейното качество. Растежът, който се наблюдава в хазната, се дължи основно на засиленото потребление от страна на гражданите.

Големият структурен проблем обаче остава. В това потребление делът на родната индустрия и на реалното производство е твърде нисък. Това означава, че икономиката ни разчита на вносни стоки, което не създава дългосрочна стабилност и добавена стойност за страната ни.

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