НАП с важно съобщение! Проблем с банковите карти
Обновява се една от основните информационни системи
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Обновява се една от основните информационни системи
10 млн. лв. ще инвестира в IT трансформация столичната аерогара
Системата за съдимост ще е за граждани на държави извън Евросъюза
Това е една от причините да бъдат обявени много по-малко раждания за 2018 година, твърдят от Министерството на здравеопазването...
„Изграждаме обединена информационна система на здравните заведения в София", съобщи Йорданка Фандъкова, кандидат на ГЕРБ за кмет на София, на среща с...
София. Започна монтирането на общо 26 хидро-метрични станции по проект за изграждане на информационна система за ранно предупреждаване и прогнозиране...
Функционира единна информационна система за ефективно изпълнение на всички процеси, свързани със защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Си...
Функционира единна информационна система за ефективно изпълнение на всички процеси, свързани със защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Си...
Функционира единна информационна система за ефективно изпълнение на всички процеси, свързани със защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Си...