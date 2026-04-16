Сигнал за бомба опразни Съдебната палата

Сигнал за поставено взривно устройство доведе до незабавна евакуация на Съдебната палата. Всички съдебни заседания за деня са отменени, а достъпът до сградата остава строго ограничен.

Районът около институцията е отцепен от служители на Министерство на вътрешните работи, като на място има засилено присъствие на полиция, пожарна и екипи на спешна помощ. Очаква се пристигането на специализирани звена за борба с тероризма и обезвреждане на взривни устройства, които да извършат детайлна проверка, предаде Булфото.

По информация на petel.bg, на място са забелязани и редица знакови адвокати, които изчакват развитието на ситуацията и евентуалното възобновяване на делата си. Част от тях коментират, че подобни сигнали водят до сериозни затруднения в работата на съдебната система и отлагане на ключови процеси.

Към този момент няма данни за пострадали. Органите на реда призовават гражданите да избягват района, докато проверките не приключат и не бъде установено дали сигналът представлява реална заплаха.

