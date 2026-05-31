Началото на лятото ще ни посрещне с умерени смущения в магнитосферата.

Юни започва със силна магнитна буря. Според прогнозите показателите може да стигнат 4 пункта.

Хората с хронични заболявания могат да изпитат лек дискомфорт и колебания в кръвното налягане, затова е добре да обърнат по-голямо внимание на здравето си още от ранните сутрешни часове.

За да сведат до минимум влиянието на промените в космическото време върху кръвоносните съдове, лекарите препоръчват да се спазват няколко прости правила:

Избягвайте стимулантите. Кафето, силният черен чай, енергийните напитки и алкохолът са сред основните фактори, които могат да влошат състоянието ви в такива дни. Те натоварват допълнително кръвоносните съдове, които и без това са под стрес.

Пийте повече вода. Консумирайте повече обикновена негазирана вода или билкови чайове (например лайка или маточина). Това спомага за естественото разреждане на кръвта и намалява натоварването върху сърцето.

Не се претоварвайте физически. Пропуснете тежките тренировки във фитнеса. Най-подходящи през тези дни са плуването, леките упражнения и спокойните вечерни разходки на чист въздух.

Коригирайте хранителния си режим. Избягвайте солените, пикантните, пушените и мазните храни. Това помага да се предотвратят задържането на течности, отоците и резките колебания в кръвното налягане.

Дръжте лекарствата си под ръка. Ако страдате от хронични заболявания, уверете се, че разполагате с необходимите си медикаменти за кръвно налягане, сърдечни оплаквания или мигрена и че сте ги осигурили предварително.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com