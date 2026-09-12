Всичко за Георги Мамалев

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Златен век за Мамалев

Златен век за Мамалев

Десетки колеги уважиха премиерата на „Мнимият болен", а сцената бе отрупана с цветя и подаръци, сред които и юбилейна монета с лика на Народния. Шефът...

06 декември | 7:55
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