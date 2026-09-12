Георги Мамалев хвърли голяма новина! Това не му се беше случвало
Актьорът изненада зрителите на БНТ с лично признание и широка усмивка
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Актьорът изненада зрителите на БНТ с лично признание и широка усмивка
С Георги Мамалев, Михаил Петров и компания излизат в Античния театър с "Аз плащам" навръх 4 юли
Актьорът споделя за негов колега
Георги Мамалев, Тончо Токмакчиев и Камен Воденичаров се наложи да спешно да се евакуират
Актьорът вече е получил първата игла
Каквото и да говорят, както и да си чешат езиците, те никога няма да преживеят успеха на това момиче, заяви актьорът
И това ще мине, но трябва да спазваме дисциплина, заяви актьорът
Аня Пенчева, Георги Мамалев и Мариус Донкин отидоха лично в Ковид отделението на „Софиямед“
Звездата от Народния призовава повече да вярваме на лекарите
Празниците ще прекарам със съпругата ми, каза известният български актьор
Големите актьори разказват спомени в „Театър зад театъра“ на Народния
Обичаният актьор се завръща с „Разбираш ли ме правилно?“ на 21 и 23 юни на Голяма сцена
Десетки колеги уважиха премиерата на „Мнимият болен", а сцената бе отрупана с цветя и подаръци, сред които и юбилейна монета с лика на Народния. Шефът...
Репетиция на „Богът на касапницата"
Георги Мамалев готви бенефис с Молиер Ревизорите на Мариус Куркински, Георги Кадурин и Емануела Шкодрева играят първи на 11 септември С водосвет в с...
Църквата трябва да е активна и да води българите Нека си изберем президент "по-алафранга", казва Георги Мамалев Отиде ли си цяло едно поколение тала...
ГЕРБ подари на жителите на Хасково спектакъл на любимия български артист Георги Мамалев. Над 400 хасковлии се заредиха с настроение и позитивни послан...
Зое, която засега е само на 15, се очертава като бъдеща кинозвезда. Малката печели кастинга без намесата на леля й Изабел Аджани
София. Георги Мамалев ще замести Димитър Рачков в комедията "Благородният испанец". Това съобщиха от пресцентъра на Театър българска армия, където се...
Александър се завърна от Щатите заради любимата