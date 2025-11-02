Роко Бароко: На мода са тъкани, рязани с лазер

Роко Бароко, който гостува в България по покана на своята дългогодишна бизнес партньорка Анелия Петкова, показа зрелищни модели на атрактивно ревю в ЦУМ. Маестрото на вечната италианска елегантност спечели овациите със страхотни тоалети, правени специално за софийската публика и за откриването на новия бутик на „Брайдъл фешън“. Той очарова с предложенията haute couture за пролетта и лятото на 2026-а: изкусителни силуети, средиземноморски финес, авангардни тъкани, романтични цветове.

„Тези дрехи са изваяни на ръка от естествени материи, пачуърк от коприна и фина френска дантела“, коментира Анелия Петкова, която от три петилетки представя бранда в България. Материи с лазерно изрязване, корсети в комбинация с асиметрични поли от тафта и ефирен тюл, рокли от еластичен сатен с цветя, обсипани с кристали се редуваха с аристократични ансамбли с прави поли под коляното, ризи от автентична коприна с жабо и вталени издължени сака тип „смокинг“. Сред акцентите бяха жилетки-сака от мрежеста тъкан в smart casual стил, които се комбинират както с деним, така и с феерии. Официалните одежди са от копринено микадо в черно, червено или с флорални мотиви, с детайли от кристали и дискретно присъстващи пера марабу. „Жените не са воини с шлемове и щитове“, категоричен е неаполитанецът. „Моята мода съхранява най-доброто от миналото, неговата креативност без време и място. Продължавам да мисля, че идеалната жена е като скулптура на Канова със съвършени пропорции“, беше казал той преди време пред италиански репортери.

Световният дизайнер с Йордана Димитрова, Анелия Костадинова и Анелия Петкова, които блестят с негови тоалети

Роко Бароко, в чиито творения по червените килими на света са дефилирали Мария Калас, Лайза Минели, Ана Маняни, Жаклин Бисе, Вирна Лизи, Анита Екберг, Клаудия Кардинале, Стефания Сандрели, Урсула Андрес, Далила ди Лазаро, беше аплодиран в София от 200 вип гости. Между тях бяха дами и господа от бизнеса, политиката, медиите и арта.

Анелия и Костадин Петкови с актрисата писателка Жени Александрова и съпругът й Иван Лечев

