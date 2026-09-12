Тази рокля от 70-те е абсолютен хит това лято
Сред най-актуалните модели са плетените на една кука рокли
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Сред най-актуалните модели са плетените на една кука рокли
Приказното дамско бельо
Анелия пак запали мрежата. Изкусителната изпълнителка на "Игри за напреднали" се пусна по дантела и показа, че притежава наистина изключителна фигура,...
Дантели и екзотика в колекцията на Нели Колева за лято 2015 Елегантност, която пренася в различни естетски светове, пулсира в колекцията на Нели Коле...
София. Няма по-голямо изкушение от дантелата. Най-еротичната тъкан на света може да превърне и най-обикновената ева в бляскава прелъстителка. Това ста...