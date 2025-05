Дами, новата класика е на мода

Модната седмица в Барселона отново се превърна в триумф на елегантността и вечния шик сред аплаузите на хайлайфа и международното бизнес общество. Испанският гигант Pronovias за пореден път изненада с оригинални проекти.

Новият дизайнер на Pronovias Антонио Питагора, шведският топмодел Нина Питуфина и бизнес дамата Анелия Петкова

Кройките са усъвършенствани, корсетни конструкции в трапецовидна или в триъгълна форма се спускат под талията и оформят силуета във фино съвършенство. Линията за булки 2026 e изключително креативна в концепцията и прецизното внимание към детайлите.

Булка на Елизабета Франки

Изящните модели Pronovias

„Класиката на бранда е интерпретирана през призмата на свободния дух и модернизма. Изключително богатата колекция от официални, коктейлни и бизнес тоалети е на новия дизайнер на Pronovias Антонио Питагора, работил за Валентино и Долче и Габана. Елизабета Франки, която също твори за култовата модна къща, лансира различната булка: авангардна, разкрепостена, независима“, коментира за „Стандарт“ Анелия Петкова от „Брайдъл фешън“.

Финес и сексапил в колекцията на Milla Nova

„Вера Уанг – фаворит на американските звезди, съчетава романтиката с необичайни детайли. Динамичната и много харесвана Milla Nova представи „Перлите на сезона“ в една от най-емблематичните и исторически сгради в каталунската столица. Колекцията й интерпретира епизод от гръцката митология. Запленен от танца на Амфитрита на остров Наксос, Посейдон я преследва безмилостно, докато тя става негова кралица – богиня на вълните, за която няма по-ценно от перлите в дълбините на океана. Перлите като символ на верността и любовта са акцентите, които бяха аплодирани от блогъри, инфлуенсъри и актрисите Леони Хане, Тамара Калинис, Валери Лунго, Инид Яснаускайте“, добавя Анелия Петкова.

Американската тв знаменитост Ранди Феноли, дизайнер на Say yes to the dress по TLC е изненадал публиката с колекциите Je t’aime и Infinetley beautiful. Чувственост, лекота и премерен блясък в разнообразни силуети, изработени от най-фините материи са характерни за творенията му. Впечaтляваща е прелестта в булчинските феерии Lux на Modeca, вдъхновени от красотата на амалфийското крайбрежие и южна Италия: лежерни, с флорални мотиви, подвижни ръкави, шлейфове, изрязани корсетни конструкции.

