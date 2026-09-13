Дами, новата класика е на мода
В Барселона световни дизайнери направиха супер прочит на шика
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В Барселона световни дизайнери направиха супер прочит на шика
Пътят на щастливата жена е трънлив Проблемите на съвременната жена по пътя към нейната емоционална зрялост не са нерешими, убеждава ни авторката. Важ...
Последната и неизвестна досега "Легенда за Сигура и Гудрун" излиза 35 години след смъртта на прочутия фентъзи писател. Толкин я пише през 30-те години...