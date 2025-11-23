Диаманти и дантели по червения килим в София

Червено и черно са не само от най-страстните цветове на Испания, но и зрелищни акценти в най-новите колекции на двата най-мощни модни бранда в кралството. Техни творения бяха показани на специално събитие в София. Отбрана публика в столицата за първи път видя колекция на световноизвестните бижута Carrera Y Carrera, показвани само по международни церемонии и гала спектакли.

Произведенията на 140-годишнината марка още веднъж убедиха познавачите, че луксът е изкуство, а ювелирните шедьоври разказват истории, излъчват емоции и оставят следи във времето с комбинациите между традиционни и авангардни техники. Уникалният комплект Cibeles беше звездата на вечерта с инкрустирани 348 диаманта, 144 диопсида - ярко зелен сибирски камък, 15 перидота и 18 сапфира. Прелестите бяха представен от бизнесдамата и „Мисис България“ Милена Шаркова.

Изящните рокли с другия иконичен испански знак, „Проновиас“, с които дефилираха елегантните млади дами от „Интермоделс“, бяха в идеален дует с аристократичните аксесори. Тоалетите на прочутата модна къща, номер едно в булчинските и официални рокли, грееха в червено и черно. „Акцентите в творенията от френски креп и дантела chantily са гол гръб, покрит с лазерно изрязан елемент с кристали, ефирен шлейф, диагонални цепки, ефирни волани и деколтета с формата на мида.

Характерни са за колекциите 2026 и са подходящи за абитуриентските балове“, коментира пред „Стандарт“ Анелия Петкова от Брайдъл фешън. Стилните феерии, подписани от креативния директор Антонио Питагора, са разработени така, за да бъдат лесно съчетаеми с подходящи шалове, наметки или дори бомбър от плата на роклята.

Средствата от благотворителния търг, на който бе предложено колие от серията My Angel, са за каузата на фондация “Емил Шарков” в полза на деца на загинали служители от системата на МВР.

