Обрат! Отрязаха Сашо Кадиев в ефир

Опитите на водещия на "Кой да знае" Сашо Кадиев да изкопчи подробности за личния живот на гостенката Глория Петкова не се увенчаха с успех.

Темата за връзката ѝ с Дани Петканов явно се оказа деликатна, защото въпреки усмивките, моделът категорично отказа да разкрие повече.

"Дани е много забавен", каза Глория, но спря дотам, въпреки настойчивите опити на Кадиев да я накара да сподели поне три неща за мъжа до себе си.

В един момент актрисата Милица Гладнишка не издържа и се намеси, за да защити колежката си.

"Сашо, престани да я разпитваш, държиш се като свекърва!", пошегува се тя, но думите ѝ явно удариха целта. Засрамен, Кадиев премина обратно към сценария и остави темата зад гърба си.

В тази вечер на "Кой да знае" основните действащи лица бяха именно участничките от "Трейтърс" Ева Веселинова и Глория Петкова.

След представянето си, майката на близнаци Ева Веселинова беше попитана от Сашо дали би се справила с ролята на "предател" в "Трейтърс". Отговорът ѝ прозвуча искрено и философски:

"Не мисля, че мога да се справя с тази роля. Всеки има добри и лоши качества, но аз твърде дълго време храня добрия вълк, а лошият той такъв зимен сън спи, че ще ми е трудно."

Ева сподели още, че след участието си в риалити формата е станала по-недоверчива:

"Започнах да се оглеждам повече, защото като се затвориш в един кръг с близки хора, животът ти изглежда много хубав и вярваш на всички. Но излизаш и виждаш, че има и други неща, и това малко ме стресира."

