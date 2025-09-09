Сашо Кадиев обяви края

Сашо Кадиев шокира зрителите на bTV, като обяви, че слиза от екран.

"Аз наистина не знам къде се намирам! За мен това е, така или иначе, последното предаване, за което искам да ви благодаря, че сте ме гледали толкова време в това предаване и в "Преди обед" преди това", заяви той в "Кой да знае?".

Водещият обаче допълни: "И ще ме гледате в други предавания".

Кадиев не даде повече подробности за бъдещето си.

