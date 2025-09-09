Любопитно

Сашо Кадиев обяви края

Какво следва за актьора и тв водещ

09 сеп 25 | 22:35
1900
Агенция Стандарт

Сашо Кадиев шокира зрителите на bTV, като обяви, че слиза от екран.

"Аз наистина не знам къде се намирам! За мен това е, така или иначе, последното предаване, за което искам да ви благодаря, че сте ме гледали толкова време в това предаване и в "Преди обед" преди това", заяви той в "Кой да знае?".

Водещият обаче допълни: "И ще ме гледате в други предавания".

Кадиев не даде повече подробности за бъдещето си.

Венета Райкова изчерви коментаторите. Въпросът
09 септември | 10:28
10850

Автор Агенция Стандарт

