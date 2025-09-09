Венета Райкова изчерви коментаторите. Въпросът

Венета Райкова изчерви коментаторите с въпросите си.

Новата водеща на „Преди обед” по bTV не се притесни изобщо да се завре в миналото на седмичните си коментатори Жени Калканджиева и Борислав Чучков. След като стана ясно, че се познават от много ранна възраст, тя директно ги попита дали е имало нещо по-интимно между тях. Чучков се възмути от въпроса, но в крайна сметка се сети в чие предаване е дошъл.

„Като сме били на 16, може и да сме се харесвали. Но на 16”, отговори Калканджиева, за да даде повод на Райкова да смени темата.

Водещата не пропусна да направи реклама на книгите си. Тя призова зрителите да ги купуват сега, защото книгите ще стават все по-скъпи заради поскъпването на хартията. Райкова обаче не искала да ги прави в аудио или електронен вариант.

Тя дръпна и слово срещу младите инфлуенсъри, като каза, че никой не е забогатял в България от социалните мрежи и това е възможно в САЩ, но не и у нас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com