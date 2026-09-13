Всичко за Японци

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Осите са мезе за японците

Осите са мезе за японците

Хит са пържените картофи с шоколад Ястията, които ще накъдрят косите ви Първата си храна предците на днешните японци приготвяли на огън още през д...

04 февруари | 15:42
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Японци искат родния тютюн

Японци искат родния тютюн

Търговските аташета да помагат за износ на продукцията, настояват фермери Японска фирма проучва възможността да изкупува тютюн от България. Компаният...

29 юли | 19:35
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Японци искат наши храни

Японци искат наши храни

Японски компании проучват условията за установяване в България. Главният секретар на Японо-българския икономически съвет Фуминори Сасаки, Шусуке Гото,...

07 април | 19:55
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