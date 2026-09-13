Японци посрещат Баба Марта с мартеници, каварма и кюфтета
Български фолклор, баница и розова магия превзеха парк „Мияшита”
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Български фолклор, баница и розова магия превзеха парк „Мияшита”
Инвестицията е в размер на 60 млн. лв.
Япония с приоритет върху националната си сигурност
Куклата предизвиква асоциации с трагедията от Хирошима
Томас Бах попадна в конфузна ситуация
SMC Industrial Automation е японската компания, за която министърът на икономиката Божидар Лукарски съобщи, че започва да строи у нас тази година най-...
Японски туристи се разминаха само с уплаха, след като тежкотоварен камиен се блъсна в автобуса им край Велико Търново. Чужденците обикаляли Балканския...
Хит са пържените картофи с шоколад Ястията, които ще накъдрят косите ви Първата си храна предците на днешните японци приготвяли на огън още през д...
Търговските аташета да помагат за износ на продукцията, настояват фермери Японска фирма проучва възможността да изкупува тютюн от България. Компаният...
Групировката "Ислямска държава" ще екзекутира двама японци, ако до три дни не получи откуп от общо $200 млн. Заплахата се съдържа във видеоклип, пусна...
Двама японци са задържани за заложници при джихадистите от "Ислямска държава" и за тях се иска откуп в размер на 200 милиона долара, съобщи АП. Във в...
Слагат бариера на входа на Песочница, за да пазят компютрите от апаши В понеделник първият нов заселник в берковското село Песочница започна ремонт н...
България е древна страна на младостта, здравето и дълголетието Н.Пр. г-н Такаши Коидзуми е първият досега японски посланик у нас, който знае българск...
Японски компании проучват условията за установяване в България. Главният секретар на Японо-българския икономически съвет Фуминори Сасаки, Шусуке Гото,...
Габрово. Габрово надмина Япония с един единствен сметанов сладкиш. Децата в града на Рачо Ковача направиха най-дългото сметаново руло в света достигай...
Перперикон. Японски екип снима документален филм за "Невероятните феномени". Този път двучасовата лента е посветена на "Вампирите на България", станал...
Перперикон. Японски екип снима документален филм за „Невероятните феномени". Този път двучасовата лента е посветена на „Вампирите на България", станал...
Хасково. 60 японски звънчета ще огласят в събота църква „Успение богородично " в с. Узунджово. Ден преди това уникалното изпълнение за България, японс...
Илия Стоянов, директор на музея във Враца
Хасково. Красивите стенописи в Александровската гробница събраха очите на японски археолози. Ричию Обара, Хидео Икеда и Кадзуоки Такеючи пристигнаха в...