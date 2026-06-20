Общество

БАБХ въвежда промяна в режима на засилен контрол на вносното мляко

От 19 юни суровото мляко ще може да бъде насочвано за преработка при определени условия, без да се изчакват резултатите от всички лабораторни изследвания

БАБХ въвежда промяна в режима на засилен контрол на вносното мляко
Снимка: БАБХ
20 юни 26 | 8:25
293
Иван Ангелов

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда промяна в режима на засилен мониторинг на входящите пратки мляко и млечни суровини от държави членки на Европейския съюз и трети държави.

Основната промяна е, че контролът и пробовземането ще се извършват в обектите по местоназначение, а не на граничните пунктове. За суровото мляко, предназначено за производство на млечни продукти с период на зреене 60 и повече дни, ще бъде позволено насочване към преработка без изчакване на резултатите от лабораторните анализи. За всички останали категории продукти суровината следва да се съхранява охладена в млекопреработвателните предприятия до получаване на резултатите от изследванията.

Също така промяната предвижда изследване на 5% от пратките сурово мляко за наличие на афлатоксин М1 на база оценка на риска. До получаване на резултатите млякото ще трябва да бъде пастьоризирано, охладено и съхранявано под контрол

Лабораторните изследвания за останалите суровини остават непроменени. За всяка пратка сурово и частично дехидратирано мляко, мляко на прах, суроватка на прах, млечни деривати и други температурно обработени млека ще се извършват документална проверка, физическа проверка и проверка за идентичност.

При установяване на несъответствия с изискванията на националното и европейското законодателство БАБХ ще предприема всички предвидени административни мерки.

Промените са разписани в заповед на изпълнителния директор на БАБХ и влизат в сила от 19 юни 2026 г., със срок на действие до 30 юни 2026 г.

Новият подход запазва засиления контрол, който ще се извършва в преработвателните предприятия и складовете и въвежда по-гъвкава организация на последващите действия с цел да се гарантират едновременно високото ниво на защита на потребителите и нормалното функциониране на млекопреработвателния сектор.

С цел ефективна организация на контрола бизнес операторите са длъжни да уведомяват БАБХ не по-късно от 48 часа преди пристигането на пратките на входния граничен пункт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема БАБХ
Още от Общество
Коментирай
6 Коментара
ВНИМАНИЕ 100% от бирата е ОТРОВНА . ОТравянето настъпва след една до пет бира ТРАЙНО НЕЛЕЧИМО
преди 1 час

ВНИМАНИЕ 100% от бирата в БЪлгария е СПЕЦИАЛНО ОТРАВЯНА. НАд 7 999 999 ОТРОВЕНИ ТРАЙНО НЕЛЕЧИМО С ОТРОВНА БИРа ПРодавана в BUlgaria ..ДА СЕ БЛОКИРА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИРА 100%. НАличнит еколичества да се КОНФИСКУВАТ !!

Откажи
ВНИМАНИЕ 90% От БЕЗАЛКОХОЛНИТЕ ОТРОВНИ 100% от децата отровени.
преди 1 час

ВНИМАНИЕ над 90% от БЕЗАЛКОХОЛНИТЕ СА ОТРОВНИ . ДА СЕ БЛОКИРА ПРОИЗВОДството и продажбите .. Отровени 100% от децата от специално отровени безалкохолни напитки вкл рекламирани като ЕНЕРГИИНИ.

Откажи
ВНИМАНИЕ 98 % от лекарствата ОТРОВНИ. ДА СЕ БЛОКИРА ВНОСА 100%
преди 1 час

ВНИМАНИЕ 98 % от лекарствата ОТРОВНИ ПРОДУКТИ НА ФАРМАЦЕФТИЧНАТА МАФИЯ !!.ПЛАЩАТ ПОДКУПИ НА МЕдицинските МАФИОТИ ДА ГИ ПРЕДПИСВАТ . ДА СЕ БЛОКИРАТ ПРОДАЖБИТЕ !!

Откажи
ВНИМАНИЕ ВОДАТА В чешмите 100% НЕГОДнА ОТРОВНА. ДА СЕ ПОЛЗВАТ КАНИ ЗА ФИЛТРАЦИЯ ЗА ГОТВЕНЕ ЧАЙ И КАФЕ.
преди 1 час

ВНИМАНИЕ ВОдата в ЧЕШМИТЕ Е 100% НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ И ГОТВЕНЕ. ДА СЕ ПОлзват КАНИ ЗА БИОГЕОХИМИЧНА ФИЛТРАЦИЯ ПРОДАВаТ СЕ ПО 14 - 20 ЕВРО. ПОЛЗВАЙТЕ КАНИ ЗА ФИЛТРАЦИЯ НА 100% от водата за ГОТВЕНЕ ЧАЙ И КАФЕ У ДОМА . В РЕсТОРАНТИ И ХОТЕЛИ ДА СЕ МОНТИРАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИЛТРИ !!

Откажи
ВНИМАНИЕ 90% бутилките БУТИЛИРАНА УЖ МИНЕРАЛНА ВОДА са ОТРОВЕНи СПЕЦИАЛНО
преди 59 минути

ВНИМАНИЕ МИНЕРАЛНАТА ВОДА ОТ МАГАЗИНИТЕ Е ОТРОВЕНА. ДА СЕ БЛОКИРА ПРОИЗВОДСТОВОТО, БЪлгария е на ПЪРВО МЯсТО В СВЕТА ПО УБИТИ ОТ МЕЦИЦИНСКАТА МАФИЯ Вкл чрез ИНСУТЛи,ИНфаркти, РАК,ДИАБЕТ, ОСТРО ТЕРОРИСТИЧНИ ПНЕВМонии след пресканиrане и НА ВТОРО ПО УБИТИ С SARS CVO 19 TERROR !!

Откажи
БАБХ СА ВИНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА .. ДА СЕ ПРОВЕри кои терористи на власт КОМАНДВАТ БАБХ ВКЛ ДПС ДОГАН
преди 57 минути

СРОчно проверка на всички от БАБХ по лични телефони . ЗАПисват всичко около всеки следен като доказан опасен престъпник вкл на над 409 000 престъпници получаващи заплати ограбвани от народа през БЮДЖЕТА.

Откажи