Месари посочиха какво никога не купуват от супермаркета
Експертите съветват да купувате месо в специализирани месарници
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Експертите съветват да купувате месо в специализирани месарници
На бизнес оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт
На фирмата ще бъдат връчени предписание и актове за нарушенията
Констатирани са също несъответствия по отношение на сградния фонд и оборудването
Държавата може да съдейства за промотиране на нашите български месни продукти
При проверката на софийска фирма са открити документи, които сочат недекларирана търговия с месо с фирми от държави в ЕС Хиляди килограми месо и колб...
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Наложена е възбрана за почти 50 тона месо и месни продукти след проведена мащабна проверка на служители на СДВР и НАП. Съвместната проверка на служите...