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Голям пожар горя в Русе

Голям пожар горя в Русе

Русе. Голям пожар е избухнал снощи във фирма, намираща се в Източната промишлена зона на Русе. В двора на предприятието, заминаващо се с метални конс...

10 юли | 6:35
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