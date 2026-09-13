БАБХ възбрани близо 500 кг свинско и странични продукти в предприятие в Хасково
На бизнес оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт
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На бизнес оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт
Занижена хигиена във всички производствени помещения
Paзмepът нa инвecтициятa e 15 750 000 лeвa
Каква е причината?
Шест екипа огнеборци са на място
30 души още си чакат заплатите
Предприятието стартира дейност догодина
Пламна мебелно предприятие
Десетки са заразените к коронавируса там
Инцидентът е станал в "Свилоза"
Проби за коронавирус с PCR тест ще бъдат изследвани от екип на частна лаборатория
Компанията "Maviglia обяви, че иска да закупи 9 декара от индустриалната зона край Българово
Агенцията за малки и средни предприятия тръгва от фирма на фирма "Икономически Фейсбук" за малки и средни предприятия ще заработи до една година. Тов...
Хора и от Сандански питат за работа в новото предприятие Строителството и оборудването на голяма фабрика в санданското село Катунци ще приключат до к...
Собственикът на фабриката за обувки в Дупница "А. М. Шуус" е изплатил заплатите на работниците си от личната си банкова сметка. Италианецът Джовани Г...
София. БАБХ проверява предприятие, производител на проблемно пилешкото месо, приличащо на желе. Това съобщи д-р Любомир Кулински, директор на дирекция...
Русе. Голям пожар е избухнал снощи във фирма, намираща се в Източната промишлена зона на Русе. В двора на предприятието, заминаващо се с метални конс...
Видин. 42-годишен работник е загинал в новосъздадено предприятие за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми, съобщиха от инспекцията по труда във...
В един от цеховета на старозагорския завод за чугунени отливки „Прогрес"
Монтана. Швейцарецът Андре Урих, собственик на дружеството „Палемонтех", купува 30 дка земя край Монтана, за да построи предприятие за производство на...