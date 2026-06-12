Общество

100 години от създаването на Ефория Зограф

Юбилеят бе отбелязан с валидиране на пощенска марка и награди за дарителите на манастира

100 години от създаването на Ефория Зограф
Снимка: bTV
12 юни 26 | 12:05
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Григор Атанасов

Сто години от създаването на Ефория Зограф бяха чествани в двореца Врана.

Юбилеят отбеляза важен исторически момент: преди сто години, с указ на цар Борис, е учредена „Ефория Зограф“ със задачата да управлява българския манастир на Света Гора.

По случай юбилея, Симеон Сакскобургготски и игуменът на Зографския манастир валидираха пощенска марка „Сто години Ефория Зограф“. Бяха раздадени и награди за дарителите на манастира.

„Сто години Ефория Зограф“, споделя Симеон Сакскобургготски по време на тържеството.

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Автор Григор Атанасов
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