100 години от създаването на Ефория Зограф

Сто години от създаването на Ефория Зограф бяха чествани в двореца Врана.

Юбилеят отбеляза важен исторически момент: преди сто години, с указ на цар Борис, е учредена „Ефория Зограф“ със задачата да управлява българския манастир на Света Гора.

По случай юбилея, Симеон Сакскобургготски и игуменът на Зографския манастир валидираха пощенска марка „Сто години Ефория Зограф“. Бяха раздадени и награди за дарителите на манастира.

„Сто години Ефория Зограф“, споделя Симеон Сакскобургготски по време на тържеството.

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