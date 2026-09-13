Смъртоносна гонка, общинско жилище и мълчание около „Калашниците“
Кметът на „Кремиковци“ заяви, че няма доказателства за организирана група, но призна за незаконна беседка в общински имот
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Кметът на „Кремиковци“ заяви, че няма доказателства за организирана група, но призна за незаконна беседка в общински имот
Само едно от пострадалите миналата година през юни от наводнението в Добрич семейства е напуснало общинското жилище, съобщи управителят на общинската...
Сливен. Проливният дъжд с гръмотевици в неделя вечерта наводни къщата на сливенския свещеник отец Евгений, която е общинска собственост. "Водата влиза...
Кнежа. Социалните върнаха децата на 23-годишната безработна майка Тереза Коцева от Кнежа, които с нейното доброволно съгласие бяха настанени в приемни...