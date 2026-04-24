Тежко обвинение за катастрофата с жертви край границата

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на един от шофьорите на автобуса, катастрофирал край Малко Търново, при който загинаха две украински гражданки, а други пътници пострадаха. Водачът е задържан за до 72 часа, като предстои искане за постоянен арест.

Разследването сочи сериозни нарушения при управлението на превозното средство, довели до трагичния инцидент. Случаят предизвика силен обществен отзвук заради обстоятелствата около катастрофата.

„Събрани са достатъчно доказателства, за да бъде привлечен като обвиняем за причиняване на смъртта на две лица и телесни повреди на други пътници“, заяви пред БНТ говорителят на прокуратурата Христо Колев. По думите му съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е чуждестранен гражданин без постоянен адрес в България, което налага искането за най-тежката мярка.

Ако бъде признат за виновен, шофьорът може да получи между 10 и 15 години лишаване от свобода. Прокуратурата подчертава, че става дума за тежко престъпление, свързано с грубо нарушение на правилата за движение.

Според събраните до момента данни автобусът е спрял на наклон заради липса на гориво. След повторно запалване на двигателя превозното средство е потеглило самостоятелно и се е преобърнало.

„Установено е, че превозното средство е било с работещ двигател и без дръпната ръчна спирачка – нарушение на Закона за движение по пътищата“, посочи Колев. Това обстоятелство е ключово за версията на разследващите за причините за катастрофата.

По време на инцидента част от пътниците са направили опит да овладеят ситуацията, но без успех. Назначена е автотехническа експертиза, която трябва да даде окончателен отговор за механизма на произшествието и евентуалната вина.

Прокуратурата настоява съдът да наложи на обвиняемия мярка „задържане под стража“, като се очаква решението да бъде взето в кратки срокове.

