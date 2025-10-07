Нова снежна покривка и опасни валежи на 8 октомври. Оранжев и жълт код в тези области

За 8 области в Северна България е обявен оранжев код за опасни валежи на 8 октомври, сряда. За Варна и още 4 области кодът е жълт. Във Варненско се очакват значителни валежи с количества между 20 и 35 mm.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1500 метра – от дъжд. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област.

Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 1°.

