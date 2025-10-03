Прогнозата за уикенда. Жълт код в тези области

Метеорологичната обстановка у нас утре ще се успокои. Предупреждение от първа степен - Жълт код, за обилни валежи е обявен само в две области - Силистра и Добрич. Там се очаква да паднат до 35 литра на квадратен метър.

А днес до полунощ времето остава опасно, като в сила е Оранжев код за обилни дъждове и силен вятър в голяма част от страната.

Дотук най-значителни бяха валежите по морето, а оттук нататък най-силни ще бъдат в Централна, Северна и Североизточна България. Бурният вятър по морето бавно ще отслабва.

През следващото денонощие небето над страната остава облачно. Тази нощ на много места ще има валежи от дъжд, а по високите полета в Западна България – от дъжд и сняг. Значителни по количество ще бъдат явленията в Централна Северна и Североизточна България.

Времето ще се задържи дъждовно и през утрешния ден - главно в източните и планинските райони. Вятърът постепенно ще стихва и ще се ориентира от запад-. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните – предимно между 8 и 13 градуса. В София - около 8 градуса, 13 в Пловдив. А по-топло ще се задържи по Черноморието, където максималната температура ще достигне 16 градуса.

В неделя прогнозата е за предимно слънчево време. Привечер обаче се очаква ново увеличение на облачността и в Северозападните райони предстоят валежи. През първите дни от новата седмица вятърът временно ще се усили до умерен. Облаците отново ще вземат превес, като със себе си ще донесат още дъжд. Във вторник вероятността за значителни количества, главно в Югоизточна България, се повишава, пише bTV.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com