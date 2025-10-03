Синоптик хвърли българите в ужас! Обстановката ще се усложнява

С първите дни на октомври България се изправи пред рязка промяна на времето – от сняг в западните райони до топло време по южното Черноморие. Проливни дъждове и наводнения вече доведоха до обявяване на бедствено положение в Царево, а синоптиците предупреждават, че ситуацията тепърва ще се усложнява.

Сложната картина на времето

Рязко понижение на температурите беше регистрирано в цялата страна, а в някои райони, като Драгоман, снегът вече е факт. В същото време в София термометрите показват едва 4 градуса, докато в Източна България и край морето температурите остават високи – в Ахтопол бяха измерени 20 градуса.

По думите на д-р Красимир Стоев от НИМХ това рязко разслоение е резултат от преминаването на средиземноморски циклон през южните райони на Балканския полуостров.

„Действително обстановката е много сложна. Тепърва ще се усложнява. Центърът на циклона все още е далеч от България. Много сложна синоптична обстановка. Средиземноморски циклон преминава през южните райони на Балканския полуостров. По Южното Черноморие през последния час са се развили най-мощните купесто-дъждовни облаци. Там има радиолокационна отражаемост с гръмотевична дейност с процесите по южното Черноморие“, коментира синоптикът пред бТВ.

Очаквания за следващите часове

Разликите в температурите са съпроводени и от значителни различия в атмосферното налягане над страната, което допълнително подсилва нестабилността. Според д-р Стоев обстановката днес в голямата си част ще продължи да се влошава, тъй като центърът на циклона все още е в Егейско море и тепърва предстои да премине през проливите към Черно море или части от Източна България.

„Действително много сложна ще остане обстановката днес в голяма част на страната“, подчерта той.

