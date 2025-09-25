Топ синоптик каза къде ще пада сняг и какво се задава в началото на октомври

Есента пристига у нас със застудяване и очаквани валежи.

"Лятото отстъпва пред есента. През почивните дни облачността ще бъде значителна с валежи главно в западната и източната част. По-съществени ще бъдат валежите на юг от Бургас. Повече валежи се очакват в неделя в Западна България", каза синоптикът Петър Янков в "България сутрин".

Времето в планините

По думите му утре ще прегърмява главно в планините - Рила, Пирин и Родопите.

В събота и неделя температурите ще се движат до 15-20 градуса.

"Температурите са с два-три градуса по-ниски от обичайните за септември. Няма да има градушки", съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR.

Янков прогнозира, че високо в планините температурите ще бъдат до 4 градуса, а на 1500 м до 7-8 градуса.

Над 2500 м височина дъждът ще преминава в сняг. Валежите в неделя ще се усилват.

Дългосрочна прогноза за времето

Според Янков повече слънце ще има през първата половина на следващата седмица - с разкъсани облаци и превалявания по Черноморието. Температурите в населените места ще бъдат от 17 до 22 градуса.

"Нашето Черноморие няма да бъде приветливо", добави синоптикът.

Той отбеляза, че октомври ще започне с дъждове и температури между 16 и 22 градуса, ще има значителна облачност.

"След 11 октомври времето ще се нормализира и ще има повече слънце", уточни Янков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com