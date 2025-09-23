Прогноза за зимата. Какво се чака в София и Повдив и къде снегът ще е над 100 см

На Балканите се прогнозира по-умерена зима.

Очаква се средната температура да е близо до нормата (0 до +0.5°C от декември до февруари), но с 2–3 значителни студени вълни през януари и февруари, когато температурите могат да паднат до -15°C в равнините и до -20°C в планините.

La Niña ще засили снежните количества в Алпите и Карпатите, с +15–25% валежи над Балканите – подходящо за ски сезона, но с риск от лавини и наводнения при бързо топене.

В България се очакват 20–30 снежни дни в София и Пловдив, с акцент върху периода от ноември до януари и след това до март. Планини като Рила и Пирин ще имат по-дълги снежни покрития (над 100 см), докато Черноморието ще бъде по-сухо и по-топло, пише "Метео Балканс".

В сравнение с Западна Европа, Балканите ще бъдат по-защитени от атлантическите бури, но по-уязвими към континентален студ от Русия.

