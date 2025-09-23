Край! Закриват любимия на българите пазар в Одрин

Закриват любимия на българите пазар в Одрин.

Затварят Улус пазар завинаги, съобщават местните медии, съобщава Флагман.бг.

Причината обаче не е фалит. Както е известно, всяка седмица чаршията се пука по шевовете от посетители както от цяла Турция, така и от България и Гърция. Посочено е, че това се налага заради неизяснени спорове между Община Одрин и ръководството на пазара.

След неуспешните преговори между общината и ръководството на пазара за постигане на консенсус, петъчният пазар вече няма да работи.

"Затварянето предизвика голямо разочарование сред местните жители, търговците и най-вече туристите, които посещават нашия град заради петъчния пазар. Именно Улус пазар направи Одрин шопинг дестинацията на Балканите", отбелязва сайтът gundemedirne.com.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com