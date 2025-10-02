МВР бие тревога! До часове става страшно

Освен прогнозите на синоптиците, тази сутрин в Националния оперативен център е постъпила официална информация от Европейската система за наводнения за очаквано усложнение на ситуацията на 3 октомври в определени области в страната, знаете че в момента вали на прохода Петрохан.

Това заяви министъра на вътрешните работи Даниел Митов преди съвещание за готовността на институциите да реагират при метеорологичната обстановка.

Министърът изброи основните институции, които имат компетентности за разрешаването на проблемите в такава обстановка. Той обяви, че очаква в оперативен порядък да се направи преглед на готовността и силите за действия, така че да се гарантира безопасността на хората и да се ограничат последиците.

"Този преглед ще ни даде възможност да си изясним каква е ситуацията, средствата и възможностите и за бъдеще", каза още Митов.

Според предварителния дневен ред Министерството на околната среда и водите и Национален институт по метеорология и хидрология ще представят актуална информация за обстановката. Министерството на земеделието и храните ще представят състоянието на напоителната система. Министерството на регионалното устройство пък ще да де информация за състоянието на планинските проходи и пътните артерии. Министерството на енергетиката ще докладва за осигуряването на непрекъснатост на енергодоставките.

"По линия на МВР - отговорностите за действия при усложнена обстановка - ранно предупреждение, оповестяване са концентрирани върху ГДПБЗН и областните дирекции на МВР в страната", каза още вътрешният министър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com