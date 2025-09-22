Синоптиците с нова прогноза. Времето от октомври до декември

През изминалото лято (юни–юли–август) глобалните аномалии в температурата на морската повърхност останаха над средните стойности, като особено силно затопляне се наблюдава в извънтропическите ширини. Очаква се температурните аномалии да намалеят през октомври–ноември–декември 2025 г., което потенциално може да доведе до слабо Ла Ниня, пише "Метео Балканс".

Многомоделната интегрирана прогноза за периода до 2025 г. показва силен глобален сигнал за нарастваща вероятност от наднормални температури на повърхността, което е в съответствие с модела за голяма част от Северното полукълбо. Южна и североизточна Северна Америка, Западна Европа, Северозападна Африка, Северна Азия, Източна Азия и Северният полярен кръг показват повишена вероятност за наднормални условия. В Южното полукълбо се прогнозира по-голяма вероятност за наднормални температури в района на Нова Зеландия и южната част на Южна Америка.

Прогнозата за валежите за периода до края на 2025 г. е в съответствие с укрепващ се положителен температурен градиент на морската повърхност изток–запад в екваториалната част на Тихия океан, напомнящ за условия, типични за умерена Ла Ниня. Очаква се повишената вероятност за валежи под нормалните нива да се простира на изток от 150° източна дължина почти до Международната линия на смяна на датата. Северно от екватора този сигнал за по-сухи условия се проектира на изток към западния бряг на Южна Америка, а южно от екватора се простира на югоизток към западните крайбрежни райони на Южна Америка близо до 35° южна ширина. Прогнозата за валежите за 2025 г. отразява тенденция, свързана с влиянието на Ла Ниня – намалени валежи в централната и източната част на Тихия океан и увеличени валежи в западната му част и съседните суши.

Извън Тихоокеанския басейн се очаква повишена вероятност за валежи под нормалните нива в Южна Европа, простираща се до Централна Азия, в крайбрежните райони край Гвинейския залив, в района на Големия Африкански рог и западната част на Индийския океан, както и в южната част на Северна Америка. Вероятността за валежи над нормалните нива се увеличава в целия Индийски субконтинент, Северна Азия и Северния полярен кръг, Югоизточна Азия, районите около Филипините, източната половина на Австралия и северната част на Северна Америка.

