Времето през седмицата. Приятно начало, но ето в кой ден идва промяната

Новата седмица ще започне с приятно есенно време.

В понеделник ни очакват предимно слънчеви часове, като следобед облачността постепенно ще се увеличава от среднa и висока. Вятърът от северозапад ще отслабне и в по-голямата част от страната ще бъде слаб. Минималните температури ще се движат между 3°С и 12°С, а дневните ще достигат 17°С–22°С, прогнозират от "Метео Балканс".

Във вторник в сутрешните часове в Горнотракийската низина са възможни и слаби мъгли. През деня ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Облаците ще станат по-плътни и на отделни места ще превали слаб дъжд. Температурите ще се понижат с 1–2 градуса, но ще останат близки до обичайните за октомври.

През средата на седмицата – сряда и четвъртък – времето ще се задържи по-хладно, а през деня и облачно. Сутрин ще има условия и за намалена видимост. В Предбалкана и на места в Дунавската равнина не са изключени слани. През деня вятърът постепенно ще се ориентира от североизток, а на места се очакват слаби валежи.

В петък вероятността за дъжд е малка. Облачността ще се разкъсва, а югозападният вятър ще донесе краткотрайно затопляне.

С настъпването на съботния ден времето отново ще се промени и нов циклон – ще донесе североизточен вятър, с който ще проникне по-хладен въздух. Облачността ще се увеличи, а в много райони ще превали дъжд. Минималните температури ще останат без особена промяна, докато дневните ще се понижат и ще бъдат между 12°С–14°С в Западна България и до 17°С–20°С в югоизточните райони.

