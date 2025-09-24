Времето прави рязък завой в четвъртък! Жълт код в 12 области

Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за силен вятър в 12 области у нас за 25 септември.

Това са областите: Видин, Враца, Монтана, Плевен, В.Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол.

През нощта над източните райони ще бъде ясно, но над Западна България ще започне увеличение на облачността и към сутринта в крайните северозападни райони ще превали.

Ще бъде почти тихо, в Дунавската равнина със слаб вятър от север-североизток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, по черноморското крайбрежие - между 16° и 18°, за София - около 12°. Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

Утре облачността ще е разкъсана, предимно значителна с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Вятърът от изток-североизток ще се усили, ще бъде умерен и силен и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 20°-22° в североизточните райони до около 28°-30° в юг-югозападните, за София - около 25°.

По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.



В петък и събота с умерен в Източна България и временно силен изток-североизточен вятър температурите ще продължат да се понижават и максималните в събота ще бъдат между 18° и 23°, а минималните между 7° и 12°, по Черноморието до 15°-16°. Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Западна България, ще има валежи от дъжд; на места и по Черноморието ще превалява съвсем слабо.

