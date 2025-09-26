Общество

Прогнозата за октомври. Аномалии, минусови температури и сняг

Месечната сума на валежите ще бъде между 30 и 50л./кв.м за по-голямата част от страната

26 сеп 25 | 17:04
3570
Агенция Стандарт

Предстоящият октомври се очертава да бъде с температури около климатичната норма и с валежи близки до средните, съобщават от "Метео Балканс".

По планините ще бъде подходящо за туризъм, а на морето дори и за последни плажове по черноморското ни крайбрежие. Температурата на морската вода е все още с приятни за къпане стойности от 18 до 23 градуса.

Очаква се средните месечни температури през октомври да са по-високи от обичайната норма, която за равнините е между 20 и 23 градуса, за високите полета – между 13и 17 градуса, а за планините – между 3 и 8 градуса. Най-високата температура през месеца ще достигне до 28-30 градуса, а най-ниската ще бъде около 3-5 градуса и то към края на месеца. Ще има условия и за валежи от сняг, но по планините. 

Месечната сума на валежите ще бъде между 30 и 50л./кв.м за по-голямата част от страната, в югоизточните райони — между 50 и 60 л./кв.м, а в планините — от 60 до 70 л./кв.м. – тези стойности са нормални за октомври.

Първо Десетдневие (1–10 Октомври): Прогнозира се стабилно време 

Първите десет дни на октомври ще преминат под мека и спокойна есен. Полярният вихър остава отслабен, което позволява на по-топли атлантически въздушни маси да навлизат дълбоко в Европа без сериозни смущения от север. 

В България дневните температури ще се задържат между 18 и 22°C в равнините (София, Пловдив), а нощем ще бъдат между 8 и 12°C – осезаемо по-топло от обичайното за периода. Валежите ще са оскъдни – до 20–30 мм за десетдневието, като кратки следобедни валежи са възможни главно в Източна Тракия и Странджа. Според сезонните прогнози, в Югоизточна Европа се очаква слабо повишение на валежите, но като цяло Румъния и Гърция също ще се радват на сухо време, с риск от утринни мъгли край морето.

Атмосферната циркулация ще бъде доминирана от югозападни потоци, които задържат циклони далеч на север. В планините (Родопи, Рила) условията ще бъдат отлични за туризъм – слънчеви дни с температури 12–16°C на 1500 м надморска височина. Нощем обаче са възможни температурни инверсии с леки слани в котловините. С напредването на месеца са възможни и слани в Предбалкана и Софийско! 

Очаква се „блокираща циркулация“ метеорологичен режим да властва в над 70% от периода, което гарантира стабилно време без резки промени. Това е благоприятно за земеделието – в Добруджа и Тракия прибирането на реколтата ще върви без сериозни пречки, макар че в по-южните райони, като Солунското поле (Гърция), сушата може да създаде риск от ерозия.

Първата десетдневка на октомври обещава истинска „златна есен“ – тихи, слънчеви дни с леки ветрове (под 10–15 км/ч), подходящи за разходки и работа на открито. Само около 8–10 октомври е възможно преминаване на студен фронт, която може да донесе 5–10 мм дъжд в Северна България и по-силни северозападни ветрове. Това ще доведе до понижение на дневните температури. 

Второ десетдневие (11–20 октомври): Повече фронтове и застудявания 

Към средата на месеца полярният вихър започва да се дестабилизира, като се наблюдават аномалии до +8–9°C на 10 hPa (около 10 октомври, 18:00 UTC) и по-дълбок център на ниско налягане (L ~3010 gpdam). Това „размива“ границите между студените и топлите въздушни маси и води до класическо блокиране. Според графиките на ECMWF, режими като Block и NAO– доминират с честота 50–60%, което често предизвиква застояли антициклони над Източна Европа.

За България това означава леко засилване на топлото време: дневните температури ще достигат 16–20°C в равнините, но с по-чести валежи, около 30–40 мм. След 15-ти се очакват се и чести атмосферни смущения от запад. Нощите ще са по-хладни (5–7°C), особено в Северна България, където температурните инверсии могат да доведат до мъгли и дори за слани в Предбалкана и котловините. След студените фронтове, атмосферата и следфронталното изясняване, може да доведе и до слани и в Дунавската равнина. 

 В края на периода (15–20 октомври) се очаква по-силен фронт от запад, който ще донесе 15–20 мм валежи и ще понижи температурите с 2–3°C. 

Трето десетдневие (21–31 октомври): Задават се първите студени дни!

Краят на октомври ще бъде най-динамичният, тъй като полярният вихър достига пик на отслабване с аномалии от +7 до +9°C (около 10 октомври, 00:00 UTC) и разширен център на ниско GPH (до 3114 gpdam).

Това позволява на северните студени маси да се „просмукват“ към юг.

ECMWF моделите показват връх на ATR (Atlantic Ridge) и NAO- (с честота около 40–50%), което често води до внезапни температурни колебания. В България дневните температури ще паднат до 12–16°C в Софийското поле, с нощни минимуми от минус 2 до 5°C и първи по-сериозни застудявания (–3 до –5°C) в котловините около 25–28 октомври.

Валежите ще бъдат най-обилни в този период – 40–60 мм за десетдневието, с комбинация от дъжд и мокър сняг в планините над 1500 м, особено в Рила и Стара планина.

Сезонната карта за валежи подсказва умерено положителна аномалия (50–100 мм над средното) в Югоизточна Европа.

Това означава, че Гърция се очакват и п по-интензивни бури в Егейско море, докато в Румъния и България валежите ще са по скоро в планинските райони. 

Ветровете ще са по-силни (20–35 км/ч от север), с по-високи скорости по Черноморското крайбрежие, където могат да предизвикат умерено вълнение (4–5 бала). 

Lard
преди 20 минути

Господин Ангелов, продължавате да търсите сензации в нещо съвсем прозаично. В същото време копирате текстове фрашкани с грешки. Като начало не знаех, че имаме друго освен черноморско крайбрежие... Ако влезете в морето с температура на водата не 18 а 20 градуса не ви мърда хипотермията. Обаче тва за вас са нормални температури на морска вода. Идиотия. "Към средата на месеца полярният вихър започва да се дестабилизира, като се наблюдават аномалии до +8–9°C на 10 hPa (около 10 октомври, 18:00 UTC) и по-дълбок център на ниско налягане (L ~3010 gpdam)", абсолютно сигурен съм, че и дума не разбрахте от това изречение, нали? По-долу дописката ви става още по-кретеноидна. Четете това, което копирате, господин Ангелов. Всъщност вероятно сте от същата мая като вашите колеги Мустафова, Иванова, Стандарт новини... Един калъп. За съжаление!

