Прогнозата за октомври. Аномалии, минусови температури и сняг

Предстоящият октомври се очертава да бъде с температури около климатичната норма и с валежи близки до средните, съобщават от "Метео Балканс".

По планините ще бъде подходящо за туризъм, а на морето дори и за последни плажове по черноморското ни крайбрежие. Температурата на морската вода е все още с приятни за къпане стойности от 18 до 23 градуса.

Очаква се средните месечни температури през октомври да са по-високи от обичайната норма, която за равнините е между 20 и 23 градуса, за високите полета – между 13и 17 градуса, а за планините – между 3 и 8 градуса. Най-високата температура през месеца ще достигне до 28-30 градуса, а най-ниската ще бъде около 3-5 градуса и то към края на месеца. Ще има условия и за валежи от сняг, но по планините.

Месечната сума на валежите ще бъде между 30 и 50л./кв.м за по-голямата част от страната, в югоизточните райони — между 50 и 60 л./кв.м, а в планините — от 60 до 70 л./кв.м. – тези стойности са нормални за октомври.

Първо Десетдневие (1–10 Октомври): Прогнозира се стабилно време

Първите десет дни на октомври ще преминат под мека и спокойна есен. Полярният вихър остава отслабен, което позволява на по-топли атлантически въздушни маси да навлизат дълбоко в Европа без сериозни смущения от север.

В България дневните температури ще се задържат между 18 и 22°C в равнините (София, Пловдив), а нощем ще бъдат между 8 и 12°C – осезаемо по-топло от обичайното за периода. Валежите ще са оскъдни – до 20–30 мм за десетдневието, като кратки следобедни валежи са възможни главно в Източна Тракия и Странджа. Според сезонните прогнози, в Югоизточна Европа се очаква слабо повишение на валежите, но като цяло Румъния и Гърция също ще се радват на сухо време, с риск от утринни мъгли край морето.

Атмосферната циркулация ще бъде доминирана от югозападни потоци, които задържат циклони далеч на север. В планините (Родопи, Рила) условията ще бъдат отлични за туризъм – слънчеви дни с температури 12–16°C на 1500 м надморска височина. Нощем обаче са възможни температурни инверсии с леки слани в котловините. С напредването на месеца са възможни и слани в Предбалкана и Софийско!

Очаква се „блокираща циркулация“ метеорологичен режим да властва в над 70% от периода, което гарантира стабилно време без резки промени. Това е благоприятно за земеделието – в Добруджа и Тракия прибирането на реколтата ще върви без сериозни пречки, макар че в по-южните райони, като Солунското поле (Гърция), сушата може да създаде риск от ерозия.

Първата десетдневка на октомври обещава истинска „златна есен“ – тихи, слънчеви дни с леки ветрове (под 10–15 км/ч), подходящи за разходки и работа на открито. Само около 8–10 октомври е възможно преминаване на студен фронт, която може да донесе 5–10 мм дъжд в Северна България и по-силни северозападни ветрове. Това ще доведе до понижение на дневните температури.

Второ десетдневие (11–20 октомври): Повече фронтове и застудявания

Към средата на месеца полярният вихър започва да се дестабилизира, като се наблюдават аномалии до +8–9°C на 10 hPa (около 10 октомври, 18:00 UTC) и по-дълбок център на ниско налягане (L ~3010 gpdam). Това „размива“ границите между студените и топлите въздушни маси и води до класическо блокиране. Според графиките на ECMWF, режими като Block и NAO– доминират с честота 50–60%, което често предизвиква застояли антициклони над Източна Европа.

За България това означава леко засилване на топлото време: дневните температури ще достигат 16–20°C в равнините, но с по-чести валежи, около 30–40 мм. След 15-ти се очакват се и чести атмосферни смущения от запад. Нощите ще са по-хладни (5–7°C), особено в Северна България, където температурните инверсии могат да доведат до мъгли и дори за слани в Предбалкана и котловините. След студените фронтове, атмосферата и следфронталното изясняване, може да доведе и до слани и в Дунавската равнина.

В края на периода (15–20 октомври) се очаква по-силен фронт от запад, който ще донесе 15–20 мм валежи и ще понижи температурите с 2–3°C.

Трето десетдневие (21–31 октомври): Задават се първите студени дни!

Краят на октомври ще бъде най-динамичният, тъй като полярният вихър достига пик на отслабване с аномалии от +7 до +9°C (около 10 октомври, 00:00 UTC) и разширен център на ниско GPH (до 3114 gpdam).

Това позволява на северните студени маси да се „просмукват“ към юг.

ECMWF моделите показват връх на ATR (Atlantic Ridge) и NAO- (с честота около 40–50%), което често води до внезапни температурни колебания. В България дневните температури ще паднат до 12–16°C в Софийското поле, с нощни минимуми от минус 2 до 5°C и първи по-сериозни застудявания (–3 до –5°C) в котловините около 25–28 октомври.

Валежите ще бъдат най-обилни в този период – 40–60 мм за десетдневието, с комбинация от дъжд и мокър сняг в планините над 1500 м, особено в Рила и Стара планина.

Сезонната карта за валежи подсказва умерено положителна аномалия (50–100 мм над средното) в Югоизточна Европа.

Това означава, че Гърция се очакват и п по-интензивни бури в Егейско море, докато в Румъния и България валежите ще са по скоро в планинските райони.

Ветровете ще са по-силни (20–35 км/ч от север), с по-високи скорости по Черноморското крайбрежие, където могат да предизвикат умерено вълнение (4–5 бала).

