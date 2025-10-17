Любимото ястие на принцеса Даяна! Шеф готвач разкри рецептата

Сьомгата е вкусен източник на протеини, омега-3 мастни киселини и витамини като B12 и D. Оказва се, че принцеса Даяна е обичала да яде тази риба за вечеря. Така бившият готвач на кралското семейство Дарън Макгрейди сподели любимия си начин за приготвяне на филе от сьомга.

Той каза, че е запечена на тиган сьомга с макадамия, кориандър и лайм, сервирана със сотирани зеленчуци и сос Шрирача.

„Принцеса Даяна обичаше сьомга и я ядеше два или три пъти седмично, така че ми беше трудно да измислям различни ястия всеки ден, които да не са просто печена сьомга. Вероятно това беше едно от любимите ѝ ястия“, каза Макгрейди.

Метод на приготвяне

За да приготвите ястието, затоплете фурната до 175°C. Загрейте тиган и добавете една супена лъжица зехтин. Подправете четири филета от сьомга със сол и черен пипер, поставете филетата с кожата надолу в тигана и пържете до златисто кафяво. След това обърнете сьомгата с кожата надолу и оставете тигана настрана.

След това пасирайте в блендер макадамията, нарязания кориандър, разтопеното несолено масло, галетата, жълтъка, кората и сока от лайм, солта и черния пипер, като се уверите, че сместа не се превръща в твърде фин прах. Макгрейди казва, че е най-добре да оставите част от ядките вътре за хрупкава хапка.

Извадете сьомгата от тигана и намажете всяко филе с една четвърт от сместа с макадамия, като притиснете сместа здраво към филето с гърба на лъжица. След това поставете сьомгата във фурната и печете 10 минути, докато центърът стане розов, а коричката започне да покафенява.

„Докато сьомгата се пече, запържете нарязаните червен лук и червена чушка, докато започнат да омекват. Добавете малко мед и щедро количество пресен портокалов сок в тигана и гответе, докато течността се изпари и покрие нарязаните зеленчуци. Сложете сместа от лук и чушки във всяка чиния и отгоре сложете филе от сьомга. Сервирайте със сос Шрирача и малко маруля за гарниране“, добави шефът.

Макгрейди сподели и забавна история за това как приготвял това ястие за принцесата.

„Спомням си, че бях още в кухнята на двореца Кенсингтън. От кабинета се обадиха и ме попитаха кое е любимото ястие на шефката. Веднага отговорих: „Сьомга“. Около седмица по-късно принцесата влезе в кухнята и каза: „Дарън, каква е рибата днес? Моля те, кажи ми, че не е сьомга. Какво не е наред с вас, готвачи? Изглежда, че всички сервирате сьомга навсякъде, където отида?“, разказа готвачът.

Макгрейди се шегува, че бързо се е обадил и е казал, че любимата храна на Даяна вече е пилешкото, което отново поставя сьомгата в списъка с любими храни на принцесата.

