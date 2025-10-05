Как да изпечете най-вкусното и сочно пиле? Безценен съвет

Приготвянето на перфектно печено пиле е предизвикателство,

тъй като е лесно да се препече. Експерт по хранене обаче казва, че замяната на една проста съставка може да има голямо значение, пише Express.

Въпреки че се препоръчва използването на масло под кожата на пилето, за да се подобрят вкусът и текстурата, експертът отбелязва, че

замяната на маслото с майонеза ще доведе до най-ароматното и сочно ястие.

„Има безброй рецепти за печено пиле... но коя е най-добрата? В допълнение към температурата на фурната и методите за мариноване, тествахме различни мазнини за поливане. Тествахме масло, зехтин и майонеза. И печеното пиле с майонеза спечели! Захарите и протеините в него помагат за създаването на красива покафеняла кожа, а също така задържат влагата и поддържат месото сочно (и не, не прави пилето да има вкус на майонеза). Майонезата също не гори толкова лесно или бързо, колкото маслото, така че също така предпазва месото по време на готвене на висока температура“, увери експертът по хранене.

Тайни за готвене

За да приготвите крехко печено пиле, започнете с приготвянето му предната вечер. Подсушете пилето с кухненска хартия и го овкусете със сол. Поставете го върху тава за печене и го оставете в хладилник, без капак, за една нощ.

На следващия ден загрейте фурната до 240°C. Оставете пилето да достигне стайна температура, след което го подсушете отново. Намажете го с майонеза и завържете бутчетата заедно с кухненски конец.

Поставете пилето в тава за печене и гответе, докато вътрешната температура достигне 75°C, което обикновено отнема около час. Проверете соковете, когато ги пробиете, за да видите дали са бистри, след което оставете пилето да почине 10 минути, преди да го нарежете и сервирате.

