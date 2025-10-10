6 шеф готвачи подсказаха как най-вкусно да запечем картофите

Казват, че талантът на един готвач може да се измери по това колко добре прави омлет, но начинът, по който пече картофи, също може да разкрие много за уменията му, пише Simply Recipes.

За да научи тайните на хрупкавите печени картофи, изданието разговаря с шестима готвачи: Уил Макнийл, директор храни и напитки в Trillium; Дерек Пива, главен готвач в Tu Tu' Tun Lodge; Кевин Тиен, главен готвач в Moon Rabbit; Алекс Пинейро, главен готвач в Winona's; Питър Сом, кулинарен експерт; и Брайън Огдън, главен готвач в Bourbon Steak New York.

Отбелязва се, че всички те са дали един и същ съвет:

картофите трябва да се сварят преди печене.

„Започвам с варене на пресните картофи, докато омекнат. След това веднага ги потапям в ледена вода, за да спра процеса на готвене, и след това ги подсушавам старателно“, казва Уил.

След това той разбърква картофите със зехтин, сол и черен пипер и ги пече във фурната на 230°C, което им придава „хубав хрупкав златистокафяв завършек“.

Питър отбелязва, че

макар варенето преди печене да изглежда ненужно на пръв поглед, всъщност е важно.

„Готвенето на картофите на пара в тенджера с добре подсолена вода за пет минути ще ги омекоти, ще премахне излишното нишесте и ще ускори времето за печене“, казва той.

Готвачът също отбеляза, че трябва да се уверите, че картофите върху тавата за печене са подредени на един слой, защото тогава те всъщност ще се пекат, а не ще се готвят на пара.

Дерек обяснява, че

предварителното варене води до „мека, пухкава сърцевина“.

За по-добър вкус той добавя говежда лой към картофите си и след това ги пече във фурната на 180-200°C.

„Този ​​метод осигурява перфектния баланс между хрупкавост и дъвчаща текстура във всяка хапка, което го прави перфектната гарнитура за всяко хранене“, казва Дерек.

Готвачът Алекс добавя

една чаена лъжичка сода бикарбонат към подсолена вода преди варене на картофи.

Това повишава алкалността на водата и допълнително разгражда външните краища на картофите, придавайки им по-хрупкава текстура по време на печене.

След като свари и охлади картофите, готвачът Кевин ги пасира. Той казва, че това ги прави по-хрупкави. Вместо да пасирате, Брайън предлага да ги разклатите енергично в покрита купа. Това ще създаде допълнителни люспи, които ще хрупкат перфектно във фурната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com