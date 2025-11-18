ДА! На българската храна

Тиганици за закуска! Нужни са ви само 4 продукта

По желание можем да поръсите с пудра захар

18 ное 25 | 7:30
Фатме Мустафова

Чували ли сте за Тиганици? Всъщнист те са доста лесни за направа и ви трябват само няколко продукта.

Необходими продукти:

  • яйца - 3 бр.

  • сирене - 300 гр.

  • брашно

  • мазнина

    Начин на приготвяне:

  • Разбъркваме продуктите до хомогенна каша.

  • Загряваме мазнината в дълбок съд и с лъжица пускаме от сместа в горещата мазнина.

  • Пържим до порозовяване. Изваждаме тиганиците върху салфетка за да се отцедят от мазнината.

  • По желание можем да поръсим с пудра захар.

Източник: Gotvach.bg

Автор Фатме Мустафова
