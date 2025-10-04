Макарони със сирене като в ресторант стават с "вълшебна" съставка

Професионалният готвач и кулинарен инструктор Франк Прото обяснява как да подобрите популярно ястие с паста и да избегнете често срещани грешки при приготвянето на въпросната храна у дома. Според него най-добрите версии на това ястие съдържат повече от един вид сирене и една „тайна съставка“, съобщава Express.

„Що се отнася до сирене за моите макарони, обичам да избирам три различни вида:

чедър за острота, гауда за вкус и кремообразност, а след това добавям малко настърган пармезан за лека тръпчивост. Следването на тази основна формула ще реши много от проблемите, които хората обикновено имат с макароните със сирене“, увери Прото.

Той отбеляза, че друг чудесен начин да избегнете провала с ястие със сирене, преди дори да започнете да го готвите, е да купувате сирене на парче, а не вече настъргано.

„За макарони със сирене мисля, че е изключително важно

да си купите парче сирене и сами да го настържете.

Предварително настърганото сирене съдържа антислепващи агенти и целулоза. Според мен това прави соса зърнест, така че си купете къс сирене, отделете минута-две и го настържете сами“, съветва професионалният готвач.

Що се отнася до самата паста, хората трябва да изберат нарязана паста като стандартен вариант.

„В идеалния случай на макарони със сирене искате да усещате вкуса на сиренето с всяка хапка. Пастата е носителят на соса, а идеалните макарони със сирене имат дупки, ръбове и извивки. Затова този вид паста отговаря на тези изисквания“, обясни Франк.

Кулинарният инструктор също

готви пастата в подсолена вода до състояние ал денте,

като подчертава, че това ѝ придава „перфектната текстура“, когато по-късно се добави сосът от сирене.

След това той поставя сварената паста върху тава за печене и се фокусира върху хрупкавата гарнитура, която прави ястието още по-вкусно.

Въпреки това, за да приготви тази гарнитура, готвачът избягва да използва фурната на този етап, твърдейки, че тя ще превърне ястието в „суха тухла“. Вместо това, той използва тиган и запържва галета с чесън и масло.

„За да направя соса си, използвам една специална съставка, която може би е необичайна.

Това е магически малък прах, наречен натриев цитрат.

Той е вид сол, която свързва мазнините и протеините в сиренето, правейки соса невероятно кремообразен. Той е и емулгатор – вещество, което взема две неща, които обикновено не биха се съчетали, и ги кара да се слепят“, добави Франк.

Според кулинарния инструктор това е „тайното оръжие на съвременния готвач за приготвяне на кремообразни макарони със сирене“.

Сосът се приготвя от смес от три вида сирене, лук, чесън, мляко и натриев цитрат.

„След като добави цялото сирене, Франк пасира соса до гладкост с ръчен пасатор и след това преминава към сглобяването на ястието. Тази проста стъпка включва хвърляне на сварената паста в соса от сирене и подреждането ѝ в чинии, като отгоре се поръсва с хрупкава галета“, заключава Express.

