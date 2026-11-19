Терминаторът празнува Коледа винаги с един и същ човек
Децата обичат да ни виждат заедно, признава актьорът
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Децата обичат да ни виждат заедно, признава актьорът
Изневярата с домашната помощница е най-голямата ми грешка, казва Терминатора
Арнолд Шварценегер търси упорито обратен път към бившата си Мария Шрайвър. В последните седмици Терминатора на няколко пъти изпращал букети с цветя на...