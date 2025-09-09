Покривка предотвратява запрашаването на града при ветрове

„Топлофикация Перник“ започна покриване на сгуроотвал „Кудин дол“ с геотекстил, което ще предотврати запрашаване при ветровито време. До този момент изцяло са покрити половината от сухите площи на сгуроотвала. Изчаква се доставката на необходимото количество геотекстил, след което ще се покрие и останалата част от разположения на 50 декара сгуроотвал. Цялостният процес ще завърши още тази есен.

Покриването на огромните площи се извършва като ангажимент към жителите на Перник и в частност към кварталите „Изток“, „Мошино“ . При избора на метод за предотвратяване на запрашаването, от „Топлофикация Перник“ са избрали този, въпреки по-високата му цена. Алтернативата е била оросяване на терена, но разхищаването на огромни количества вода във време, в което тя е толкова ценен ресурс, е предпочетено да бъде избегнато.

От там казаха, че очакват доставката и на изключително иновативна машина за затревяване. Предвижда се да се използва още през предстоящата пролет за облагородяване на терените.

„Изпълняваме поетите ангажименти и мислим в перспектива за по-зелен и чист Перник, защото той е нашият дом.“, казва изпълнителният директор на дружеството.

От няколко години перничани ползват топла вода на база основно гориво природен газ през летните месеци, което част от ангажиментите, свързани с трансформация на централата.

