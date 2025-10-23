Стара Загора ще бъде музикална столица на България за 55-и път с Фестивала на оперното и балетното изкуство

Тази година събитието съвпада с едно изключително събитие – 100-годишният юбилей от създаването на единствената извънстолична опера в България, която никога не е прекъсвала своята дейност. За първи път в историята на фестивала ще участват и трите национални музикално-сценични института

Днес в зала 203 на Община Стара Загора се проведе официалната пресконференция по повод предстоящия фестивал. Екипът на Операта бе поздравен лично от кмета на общината Живко Тодоров. Домакин на срещата бе Милена Желева, заместник-кмет с ресор „Култура и туризъм“, в компанията на Диана Атанасова, началник-отдел „Култура“.

От страна на Държавна опера – Стара Загора присъстваха Владимир Бошнаков – директор, Силвия Томова – художествен ръководител на балета, Любомир Кутин – организационен секретар на фестивала, Денис Иванов – сценограф и костюмограф на операта „Андре Шение“ и Георги Митев, маркетинг-директор на Операта.

Юбилейното издание на фестивала ще се проведе от 21 ноември до 7 декември 2025 г. и ще предложи богата основна и съпътстваща програма. Събитието се организира от Държавна опера – Стара Загора с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ – Община Стара Загора, Министерството на културата и Национален фонд „Култура“ (по Националния план за възстановяване и устойчивост).

„Фестивалът, който тази година отбелязва 100-годишнината на Операта, е празник не само за града, но и за цяла България. Той е повод за гордост и доказателство за значимото място на Стара Загора в културната карта на страната“, подчерта зам.-кметът Милена Желева.

Сред акцентите на тазгодишното издание са премиерата на операта „Андре Шение“, която ще бъде представена за първи път в Стара Загора, както и честванията на 150 години от рождението на Добри Христов и 200 години от рождението на Йохан Щраус – син, отбеляза директорът Владимир Бошнаков.

По думите му, програмата на фестивала включва четири оперни заглавия, едно балетно представление, три концерта – симфоничен, хоров и духов, една оперета, две изложби, три представяния на книги и едно представяне на фонда на Операта от архива на БНТ. Събитията ще се провеждат на три сцени едновременно – сцената на Операта, фоайето на театъра и залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Сценографът и костюмограф Денис Иванов сподели подробности за творческия процес по реализацията на „Андре Шение“ и изрази благодарност към екипа, който превръща идеите му в реалност.

Организационният секретар на фестивала Любомир Кутин благодари на ръководството на Община Стара Загора за подкрепата при подготовката на това знаково събитие за града.

Той представи и съпътстващата програма, в която важно място заема научната конференция „Операта и градът“, организирана съвместно с д-р Емилия Жунич. Конференцията ще се проведе на 27 и 28 ноември 2025 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, с участието на изследователи, студенти и творци. В рамките на двата дни ще бъдат представени и редки кадри, свързани с Операта от фонда на БНТ.

Повече информация за ФОБИ може да откриете на официалната страница на Държавна Опера – Стара Загора.

Основан през 1967 г., Фестивалът на оперното и балетното изкуство се е утвърдил като национален форум за представяне на най-добрите постижения в оперното и балетното изкуство. Днес той има международен обхват и висока културна значимост, призната от Министерството на културата и професионалните среди. Организатор и домакин е Държавна опера – Стара Загора, която посреща спектакли на водещи български оперни театри, чуждестранни трупи, камерни формации и солисти от световна величина. Събитието е кулминация в културния календар на града и важен център за културен обмен и вдъхновение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com