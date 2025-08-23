Познат душманин ни спря на старта на световното по волейбол

Женският ни национален отбор по волейбол започна участието си на Световното първенство в Тайланд с поражение.

България отстъпи на Канада с 1:3 в първия мач от група "Е" на турнира, с 23:25, 18:25, 25:23, 18:25 в отделните геймове.

Това бе четвърти пореден мач, в който Канада ни бие на волейбол при жените, а серия от нелепи грешки лишиха момичетата ни от шанса да променят тази тенденция днес.

Именно непредизвиканите грешки бяха в основата на този лош старт на Световното, а особено фрапиращи бяха те във втория гейм. Две от тези грешки бяха заради неправилно подреждане.

Така България започна със загуба, а шансовете за поправителен не са много, защото групата е съставена от четири отбора. Пред България предстоят мачове с Турция и Испания, а към елиминациите продължават първите два в групата.

