Обрат на старта на "Traitors: Игра на предатели"! Трима изгоряха

Новото предаване на bTV "Traitors: Игра на предатели" започна с гръм и трясък!

Още в началото на премиерния епизод изгърмяха трима. Това са Диляна Попова, Оля Малинова и Георги Коджабашев.

На старта водещият Владо Карамазов постави на участниците неочаквано изпитание - да се наредят по двойки, без никаква подготовка.

Докато всички побързаха да се хванат за "сигурна ръка", инфлуенсърката Даяна Йорданова остана сама. Това ѝ донесе неочаквана власт – тя получи правото да посочи кои от останалите няма да имат шанса дори да прекрачат прага на имението.

С едно решение тя постави на дузпата Диляна Попова, Георги Коджабашев, Оля Малинова и Бачорски. Само един от тях можеше да бъде спасен – и то лично от нея. Напрежението беше огромно, а в последната секунда тя реши да остави Бачорски в играта.

Бизнесменът прие новината със самоирония, хвърляйки реплика, която разсмя зрителите: "Сега да не кажете, че ми е любовница? За първи път я виждам".

Така Попова, Коджабашев и Малинова напуснаха още преди истинската надпревара да започне, а Бачорски оцеля, но вече е ясно, че името му ще се свързва с първата голяма интрига на сезона.

