Владимир Кличко с първи думи след смъртта на Хейдън
Особена трогателни са за детето им
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Особена трогателни са за детето им
Влад храни жена си с биберона на Кая-Евдокия Дъщерята на Владимир Кличко - Кая Евдокия, вече стана медийна звезда. Днес световният шампион по бокс пу...
Боксьорът Владимир Кличко официално потвърди раждането на дъщеричката си. Владимир и актрисата Хейдън Пенетиър вече са родители. "Изключително сме щ...