Всичко за Европейски Програми

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Губим 20 млн. от Брюксел

Губим 20 млн. от Брюксел

София. 20 млн. лв. от ЕС ще загуби страната ни заради проваления проект за изграждане на трамвайна линия от Семинарията до Студентски град като част о...

28 ноември | 18:17
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