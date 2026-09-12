Правителството спасява милиарди от Европа в последния момент
Получените средства по ПВУ вече са над 70%, а кабинетът работи за почти пълно изплащане
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Получените средства по ПВУ вече са над 70%, а кабинетът работи за почти пълно изплащане
Банката предлага нов инструмент за ускорено усвояване на средства по европейски и национални програми
Финансирането е през Фонда на фондовете
Димитър Николов събира екипа си в събота заради стартираща програма
"Объркването на БСП идва от специфичния текст в писмото на ЕК, а правенето на сензация от случая е търсене на политически дивиденти", това коментира з...
„От няколко месеца предупреждаваме, че България е заплашена от санкции по европейски програми. Нашите предупреждения бяха отхвърлени от правителството...
Изплатени са 96,31% от средствата от Брюксел, отличник е екологията България е усвоила 10,7 млрд. евро от оперативните програми на ЕС за периода 2007...
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира три изнесени приемни в Пиринския край този месец. Целта е да се разшири и улесни достъп...
Общински служители, представители на неправителствени организации и бизнеса участваха в двете информационни срещи на Областен информационен център – Б...
Румъния ще подкрепи България в искането й към Европейската комисия да удължи крайния срок на допустимост на плащанията на проектите по старата Програм...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов инициира разяснителна среща по програмата на Европейски съюз „Хоризонт 2020" с представители на малкия и...
И малките стопани с ниви от 1 до 5 декара ще получават средства от Брюксел
София. 20 млн. лв. от ЕС ще загуби страната ни заради проваления проект за изграждане на трамвайна линия от Семинарията до Студентски град като част о...
София. През лятото на 2014 г. най-рано ще стартират новите оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. Това прогнозира Кирил Киряков от ГД "Зает...
Брюксел. Европейският парламент заяви, че исканията на страните членки за орязване на бюджета на Европейския съюз за 2014 година са неприемливи и за...
Взимаме най-много пари от ЕС за околна среда
София. Две нови оперативни програми ще финансират проекти в сферата на иновациите и на образованието, съобщи президентът Росен Плевнелиев. „Работим по...