Хаосът в здравеопазването ни убива. Онкоболни умират пред кабинетите
Търсят начин да си спасят от от чиновническия ад
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Търсят начин да си спасят от от чиновническия ад
По данни на Регионалната здравна инспекция се наблюдава значителен спад в нивата на заболелите
Различните подварианти, които циркулират, са с противоречив превес
До момента има няколко идентични сигнала от различни части на Враца
Неимунизираните и неболедувалите контактни лица се подлагат на медицинско наблюдение до 14 дни
12 области са в епидемия, най-много болни са с тип А
Какво следва
Какво се случи
Делът на положителните проби е 15.65%
Тези мерки влизат в сила от утре със заповед и ще важат до следващата седмица
През последното денонощие са поставени 2548 дози ваксини
276 пациенти са в болница като 29 от тях са в интензивно отделение
Математикат хвърли в ужас здравната система
Болните са 627 на 100 0000 души население
Медици принудени да оставят болници, за да си направят тест и да отидат на работа
От смъртните случаи за деня - 95,16% са неваксинирани
Според нея новите мерки, които ще влязат в сила от 7 септември ще окажат влияние върху актуалната картина
5,5% са положителните проби от 15 164 теста
18 652 са направените тестове
Най.много са в София, Пловдив, Бургас и Варна